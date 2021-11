A Five Finger Death Punch visszatér Magyarországra

Európai turnéja keretében a banda 2022. július 5-én ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában.

Ezt ne hagyja ki! Márki-Zay Péter bevallotta: piszkosan politizál

A Five Finger Death Punch bejelentette vadonatúj európai aréna turnéját, amelynek Budapest is része, a banda 2022. július 5-én ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában!

A Five Finger Death Punch a mai napig több mint 8 milliárd streaminggel és 3 milliárd videómegtekintéssel büszkélkedhet, emellett pedig csak 2018 és 2020 között több mint 1 millió koncertjegyet adott el. Ezzel jelenleg a világon a 2. legnépszerűbb rockbanda az eladások és letöltések számát tekintve, egyedül a Metallica előzi meg.

Amióta az egyik legismertebb névvé vált, a Five Finger Death Punch az összes jelentős fesztiválon játszott már, és teltházas arénakoncerteket adott szerte a világban.

Debütáló albumuk, a The Way of the Fist 2007-es megjelenése óta a banda hat lemezt adott ki, amelyek mindegyike RIAA arany vagy platina minősítést szerzett. Ezenfelül a Five Finger Death Punch számos amerikai és nemzetközi díjat és kitüntetést is kapott az elmúlt évtizedben.

Legutóbbi anyaguk, az F8 a világ számos rock listáján az első helyen debütált, és Top 10-be került az eladási listákon többek között az Egyesült Államokban, Ausztriában, Ausztráliában, Kanadában, Finnországban, Németországban, Svédországban, Svájcban és az Egyesült Királyságban is.