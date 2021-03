A világ legnagyobb vászonfestménye 62 millió dollárért kelt el

A The Journey of Humanity a világ második legdrágábban megvásárolt képe, amelyet még élő művész készített, a bevételt jótékonyságra fordítja a festő.

A világ legnagyobb vászonfestménye 62 millió dollárért (19,1 milliárd forintért) kelt el Dubajban.

A The Journey of Humanity című alkotás, amelyet a brit Sacha Jafri készített, a Guinness Világrekordok közé is bekerült a világ legnagyobb vászonfestményeként.

A művész egyetlen hatalmas vászonra festette a képet, amelyet a dubaji Atlantis hotel báltermének padlóján terítettek ki. Hét hónapig dolgozott a képen a pandémia alatt. A kész alkotást 70 darabra vágták, hogy egyenként értékesítsék.

Végül a teljes művet egy Dubajban élő francia, Andre Abdoune vásárolta meg, aki kriptovalutával üzletel.

Jafri eredetileg 30 millió dollárt akart előteremteni az 1800 négyzetméteres kép darabonkénti eladásával, Abdoune azonban az egész művet kész volt megvenni. Mint elmondta, további tervei vannak a festménnyel: még több pénzt akar vele előteremteni, hogy azt aztán jótékony célra fordítsa. Egyelőre azonban Dubajban tartja a képet.

Jafri felidézte, hogy a kép árából gyermekek életét szerette volna megváltoztatni világszerte, és megpróbált kapcsolatot teremteni az alkotáson keresztül a világ különböző részein élő emberek között. A hatalmas festménybe ugyanis több mint 140 országból érkezett gyerekrajzokat is beleillesztett.

A festményből származó bevételt mások mellett az UNICEF, az UNESCO, a Global Gift Foundation és egy dubaji jótékonysági szervezet, a Dubai Cares kapja.

Jafri éppen az Egyesült Arab Emírségekben tartózkodott, amikor a pandémia kitört. A lezárások alatt határozta el, hogy a karanténban töltött időt a projektre szánja.

A festményhez 1065 ecsetet és 6300 liter festéket használt el.

A The Journey of Humanity a világ második legdrágábban megvásárolt képe, amelyet még élő művész készített. A legdrágább alkotás David Hockney Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) című képe, amelyet 2018-ban egy aukción 90,3 millió dollárért (27,8 milliárd forintért) vásároltak meg.