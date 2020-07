Elhunyt a moszkvai olimpia Misa mackójának rajzolója

Meghalt Viktor Csizsikov képzőművész, az 1980-as moszkvai olimpia kabalafigurája, Misa mackó megteremtője – közölte hétfőn az ASzT Gyetyi kiadó.

A rajzoló a Malis és a Gyetszkaja Lityeratura gyerekkönyvkiadó, valamint a Murzilka, a Veszjolije Kartyinki és más gyereklapok illusztrátora, az Oroszország Népművésze cím birtokosa volt.

Misa volt a nemzetközi sportesemények első üzletileg sikeres kabalafigurája, alakja számos szuveníren, postai bélyegen és rajzfilmekben is szerepelt. A súlyemelők övét viselő medvebocs kulcsszereplőjévé lépett elő az olimpia nyitó- és záróünnepségének, milliók siratták meg a képernyők előtt, amikor léggömbökön szállt el a Luzsnyiki stadionból.

Sokan tekintik a szovjet korszak egyik jelképének. Maga az alkotó, mivel nem védette le Misát, nem részesült a bevételekből, mégis megelégedéssel tekintett a mackó figurájára.

„Hogy miben is jó ő? Már 35 év telt el azóta, hogy leadtam őt 1977-ben (a pályázati bizottságnak), de egyetlen plágiumpanasz sem érkezett, pedig medvét milliók rajzolnak, minden országban. Amikor pedig egy rajz népszerűvé válik az összes országban, megnő az esélye annak, hogy keresetet adjanak be, de itt teljes csend volt. Annyira sajátságos és annyira erős a lelkülete, és én is tudom, hogy jó ábrázolást csináltam. Ez nagyon sokat számít” – nyilatkozta a rajzoló 2012-ben.

Viktor Csizsikov 84 évesen halt meg. Kiadója jelképesnek nevezte, hogy éppen a moszkvai olimpia nyitányának 40. évfordulóján.

Borítókép: Az ikonikussá vált Misa, az 1980-as moszkvai olimpia kabalafigurája