Elhunyt John Baldessari, aki saját képeit égette el

A kaliforniai alkotó halálának hírét vasárnap erősítette meg alapítványa. A 88 éves művészt álmában érte a halál január 2-án – közölte a Los Angeles Times.

Baldessari az elmúlt évtizedekben fotó- és videomunkáival, kollázsaival és fotómontázsaival jelentős hatással volt a konceptuális művészet világára és számos fiatal alkotót inspirált.

Ám ez is egy műalkotás, a The Cremation Project (Hamvasztási Projekt) része volt: az égetésből megmaradt hamut sütikbe sütötték, urnába tették, illetve felhasználták egy bronztábla elkészítéséhez, amely a megsemmisült alkotásoknak állított emléket.

Cremation Project (1970) – John Baldessari, who burned every painting he made between 1953 and 1966 at a mortuary pic.twitter.com/JZZqVa7PFh

