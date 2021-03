Grammy-díj: óriásit zuhant a díjátadó tévés nézettsége

Egyre szélesebb körben érhetők el a csúcskategóriás hackereszközök, aminek az úgynevezett kibertérben elkövetett hackertámadások egyre növekvő kereskedelmi hasznosítása képezi a mozgatórugóját. Ezzel párhuzamosan a zsarolóvírus-incidensek is egyre nagyobb károkat okoznak a nagyvállalatoknak. Többek között ez is kiderült az Allianz Global Corporate & Specialty Managing The Impact Of Increasing Interconnectivity – Trends In Cyber Risk című jelentéséből.