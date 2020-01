Hivatalos Dante-napot vezetnek be Olaszországban

Kiállításokat, szemináriumokat és körutakat szerveznek az évfordulóhoz kapcsolódóan. A római Scuderie del Quirinale kiállítótérben nemzetközi kiállítást mutatnak be Dante tiszteletére.

„Március 25-én Olaszországban és az egész világon meg szeretnénk emlékezni Dante zsenijéről olyan kezdeményezésekkel, amelyeken kulturális intézetek és iskolák is részt vehetnek” – mondta a miniszter.