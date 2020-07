Kiderült, mivel nyitják a Locarnói Filmfesztivált

Kelly Reichardt amerikai rendező filmjével nyitják a seregszemlét augusztus 5-én.

A First Cow című filmet a Berlinalén mutatták be, majd néhány nappal később megkezdődtek a koronavírus-járvány feltartóztatására elrendelt kijárási korlátozások Európában. Ez volt azon utolsó pillanatoknak az egyike, amikor még megélhettük a közös mozilátogatás kollektív élményét – olvasható a fesztivál szervezőinek szerdai közleményében.

A locarnói GranRex moziban lesz látható az alkotás, a rendező online jelentkezik be.

Kelly Reichardt nemcsak filmjével kap szerepet a fesztiválon, hiszen tagja annak a háromfős zsűrinek is, amely a The Films After Tomorrow nemzetközi filmszekció tíz alkotása közül választja ki a legjobbakat, és ezzel dönt az Arany Leopárd és más díjakról. A The Films After Tomorrow projekt keretében

olyan produkciókat támogatnak, amelyeket a koronavírus-járvány miatt az a veszély fenyeget, hogy nem készülnek el.

Reichardt mellett a zsűri tagja Nadav Lapid izraeli forgatókönyvíró és filmkészítő, valamint Lemohang Jeremiah Mosese lesothói forgatókönyvíró, rendező és operatőr.

Nemcsak a fesztivál nyitánya, de az augusztus 15-i zárása is a járvány jegyében zajlik:

olyan filmeket mutatnak be a filmes seregszemlén, amelyek azzal foglalkoznak, hogyan változott meg az emberek kapcsolata a technológiával, az otthoni munkavégzéssel és milyen tapasztalatokat szereztek a kijárási tilalom idején.

A filmfesztivál keretében Locarno és Muralto három mozijában tartanak filmvetítéseket és online rendezvényeket is közvetítenek.

Borítókép: Kelly Reichardt a 70. Berlinálén