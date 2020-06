Majdnem elfér a tenyeredben, de hatmilliárd forintnyi összeget fizethetnek érte

A Sotheby’s aukciósház július 28-ra meghirdetett londoni árverésének egyik legizgalmasabb tételeként beharangozott alkotás 1632-ben készült.

A kép eredetiségét csak 1996-ban igazolták, miután egy vizsgálat megállapította, hogy ugyanazt a tölgyfát használták hozzá, mint amelyre Rembrandt egy másik korabeli alkotása is készült.

A Sotheby’s szakértője, George Gordon szerint a Rembrandt önarcképeinél szokatlannak számító hivatalos öltözék azt sugallja, hogy

Egy másik lehetséges magyarázat, hogy egyfajta névjegykártyának szánta a festményt, azt mutatva, hogy társadalmilag ugyanolyan szinten áll, mint egyre növekvő vevőkörének tagjai.

One of the Last Self-Portraits by Rembrandt Left in Private Hands to be offered at Sotheby’s

https://t.co/pJEC8loB5J

— Art and Style (@artstylelinks) June 8, 2020