Megjelent a brit egyészségügynek milliókat gyűjtő veterán memoárja

A könyv bevételével a felesége emlékére újonnan létrehozott alapítványát támogatja.

Megjelent csütörtökön Tom Moore kapitány, a brit egészségügy számára a koronavírus elleni küzdelemre milliókat gyűjtő második világháborús veterán memoárkötete Nagy-Britanniában.

Tom Moore századik születésnapja előtt kezdett jótékonysági akciót: bedfordshire-i házának kertjében járókerettel sétált, hogy ezzel adományokat gyűjtsön a koronavírus frontvonalában küzdő brit egészségügyi intézményekben dolgozók számára. A kapitány az eredetileg kitűzött ezer font helyett csaknem 33 millió fontot (13 milliárd forintot) gyűjtött, és önzetlen tettéért II. Erzsébet királynő lovaggá ütötte.

A veterán Tomorrow Will Be A Good Day című könyve bevételével újonnan létrehozott alapítványát, a Captain Tom Foundationt támogatja – számolt be róla a The Evening Standard.

A százéves szerző a kötet bemutatóján elmondta: nagyon érdekes tapasztalat volt számára a könyv megírása. „Remélem, hogy mindenki, aki elolvassa, továbbadja majd valaki másnak is. Aki pedig nehéz olvasmánynak tartja, az ajándékozza oda karácsonyra annak, akit nem szeret, és akkor többé nem is beszélnek majd egymással” – tette hozzá viccelődve.

Azt is megjegyezte, hogy néhány története olyan régi már, hogy az emberek nem is fogják tudni, hogy miről beszél. Mint mondta, sok dolgot próbált felidézni, és ahogy visszaemlékezett valamire, az előhívott egy másik emléket, és így egy sor elfeledettnek vélt dolog került elő.

A kapitány elárulta, hogy élete legbüszkébb pillanata az volt, amikor találkozott a királynővel, aki lovaggá ütötte.

Alapítványát a 2006-ban egy gondozóotthonban elhunyt felesége emléke hívta életre. „Egyszer azt mondta, ha nem látogatnám meg, nagyon magányos lenne” – idézte fel, hozzátéve, hogy ez nagyon szíven ütötte. Ezért a Captain Tom Foundation célja az, hogy reményt adjon az embereknek.

Mint mondta, nemcsak az idősek, a fiatalabbak között is vannak, akik nem elégedettek az életükkel, szükségük van egy kis reményre, törődésre. Érezniük kell, hogy – ahogy a könyve címe is ígéri – a holnap jobb lesz.

„Mindig optimista voltam. Mindig előre néztem, és ha most valakinek nehezebb is, nem lesz mindig így” – fogalmazott.

Az alapítvány négy jótékonysági szervezettel dolgozik majd együtt: a Mind mentálhigiénés közhasznú szervezettel, a Királyi Brit Légióval, az oxfordshire-i Helen és Douglas gyermekhospice-szal és a Milton Leynes-i Willen hospice-szal.

Borítókép: Sir Tom Moore II. világháborús brit veterán a Tomorrow Will Be A Good Day (A holnap jó nap lesz) című önéletrajzával a bedfordshire-i Marston Moretaine-ben lévő házának kertjében 2020. szeptember 17-én.