Neil Young életművének felét megvásárolta egy brit cég

A londoni cég szerdai bejelentésében nem nyilatkozott arról, hogy mennyit fizetett a 75 éves kanadai rockénekes dalkatalógusának feléért.

Neil Young csaknem 1180 dalt számláló életműve felének tulajdonjogát megvásárolta a brit Hipgnosis Songs Fund nevű vállalat.

A Heart of Gold és a Rockin’ in the Free World előadója csaknem egy hónappal azután vált meg dalainak jogaitól, hogy pályatársának, Bob Dylannek a teljes életművét megvásárolta a Universal Music Publishing Group becslések szerint 300-500 millió dollár közötti áron.

Youngnak csaknem 70 albuma jelent meg szólóelőadóként és különböző formációk tagjaként.