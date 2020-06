Történetében először közönség nélkül tartja meg nagy árveréseit a Sotheby's

Június 29-én az érdeklődők interneten vagy telefonon licitálhatnak.

Történetében első ízben közönség nélkül tartja meg nagy művészeti aukcióit a koronavírus-járvány miatt a Sotheby’s, amely évente több milliárd dollár értékben forgalmaz modern és kortárs műalkotásokat tavaszi árverésein.

Mivel New York városa nem közölte, hogy mikor oldja fel a szigorú karanténszabályokat, az aukciósház úgy döntött, hogy az idei három nagy tavaszi árverését nem a szokásos New York-i helyszínnel rendezi meg, hanem londoni központtal online tartja egyetlen napon, június 29-én, és az érdeklődők az interneten licitálhatnak, vagy telefonon léphetnek kapcsolatba az aukciósház New Yorkban, Hongkongban és Londonban ügyeletet tartó munkatársaival.

Az idei tavaszi árverések fénypontjai közé tartozik Francis Bacon amerikai festő egy Orestie d’Eschyle inspirálta triptichonja, amelyért az aukciósház becslése szerint 60 millió dollárt is megadhatnak, Clyfford Still amerikai festő 1947-Y-No.1 című képe, amelynek leütési árát 25-35 millió dollárra teszik, valamint Roy Lichtenstein amerikai művész White Brushstroke I című vászna, amelyért 20-30 millió dollárt várnak.

A Sotheby’s nagy riválisa, a Christie’s eredetileg június harmadik hetére halasztotta májusi New York-i árveréseit, később azonban bejelentette, hogy azok helyett július 10-én egy több helyszínen zajló, online élőben közvetített globális aukciósorozatot tart. A különleges árverési esemény Hongkongban kezdődik majd egy – helyi idő szerint – esti aukcióval, amelyet Párizsban és Londonban egy-egy délutáni árverés követ, majd New Yorkban egy reggeli aukció zár. Az árveréssorozaton online, és ahol a járványhelyzet megengedi, a helyszínen is lehet licitálni.