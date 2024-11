– Sok csapdája van ennek a műfajnak. Az elsőt még a Photoshop hozta, a következő csak most vár ránk, az AI képgenerátor programjaival. Én magam is dolgozom vele, és erre biztatom a munkatársaimat is, mert ha ügyesen használjuk, segíti a munkánkat. De ha mindent csak a mesterséges intelligencia generál, és a tervekből hiányzik az alkotó ötlet, az hatalmas csapda – mondta.

3D technika: fény és árnyék játéka a bőrön

Különösen a fény-árnyék kontraszt a hangsúlyos, az ábrának van egy érezhető tömege – valahogy így tudta összefoglalni a Sopronból érkező Salamon Péter „Pite” az általa képviselt műfajt. A 3D modellezést viszi át a tetoválás szférájába. Mint mondta: részint az ehhez szükséges tervező program bonyolultsága miatt nem túl népszerű. Nem csak Magyarországon, világviszonylatban sem. – A tanulásba fektetett energia és a megtérülési idő meglehetősen hosszadalmas. Csak akkor követhető ez az út, ha foglalkoztat ez a típusú munkafolyamat – nyilatkozta. Véleménye szerint a vizuális kultúrára úgy általában kevés időt és energiát szánnak az emberek. Ha az érdeklődési körről kérdezünk másokat, többségében nem a művészet áll a rangsor elején. Ehhez képest a tetoválás és azon belül is a speciális 3D-s műfaj pláne szűk réteget vonz.

Pite a Best of Artwork kategóriában 2., a Best of Cover Up kategóriában 1. és a Best of Surrealistic kategóriában szintén 1. helyezést ért el.