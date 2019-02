20 éve nem költöttek ennyit a területre, de nemsokára esőben is piacolhatunk Makón - hamarosan indul a felújítás

Bucsai György talán valamannyi árus nevében csak azt kéri, hogy egyeztessenek velük az átalakításról. Fotó: Szabó Imre

– Nagyon örülnék, ha nem ilyen kaotikusak lennének az állapotok – reagált tegnap reggel az egyik vásárló, Tóth Ferenc arra a hírre, hogy hamarosan indul a Deák Ferenc utcai, makói piac felújítása.Hasonló munkára itt több mint két évtizede nem került sor. Különösen az tetszik neki, hogy jelentős részben zárt lesz, azaz védett az időjárás viszontagságaitól. – Rendszeresen kijárok, szerdán, pénteken és vasárnap is, én vásárolok be a családnak, és én is szoktam főzni – tette hozzá.Azt már tavaly, a pályázat kapcsán megírtuk, hogy a piac több mint 9000 négyzetméteres területének a fele lesz fedett, azaz a jelenlegi négyszerese. A beruházás ráadásul nagyobb zöldövezetet, új hangosítást, wifielérést és térfigyelőkamera-rendszert is hoz, később pedig csarnokká lehet majd bővíteni az épületegyüttest. A mostani helyen egyébként a 60-as évek óta működik a piac, és a mára elavult fedett részt a 90-es években alakították ki; 306 pad és 575 elárusítóhely van itt.– Azt már korábban elmondtam, hogy örülök a korszerűsítésnek, hiszen haladni kell a korral, igazodni kell a vásárlók kényelmi igényeihez – mondta az egyik kereskedő, a zöldségeket és savanyúságokat árusító Bucsai György. – Most a legfontosabb kérésünk az, hogy a beruházás megkezdése előtt egyeztessenek velünk a munkálatokról – hangsúlyozta kereskedőtársai nevében is.Erre a szerdai testületi ülésen Kovács Sándor (Fidesz–KDNP) is felhívta a figyelmet, kérve, hogy a munkát nagy körültekintéssel, a működést nem zavarva szervezzék meg. A polgármester, Farkas Éva Erzsébet erre reagálva mondta el, hogy lesz fórum a tervekről még februárban. Az is elhangzott, hogy a beruházásra kiírt közbeszerzési eljárás most áll elbírálás alatt, és február második felében várható a szerződéskötés, aztán indulhat a kivitelezés, az elképzelések szerint szakaszosan. A felújításra a város 250 millió forintos központi támogatást nyert.