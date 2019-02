20 milliót kapott a makói kórház

A támogatást Kallai Árpád főigazgató még január végén kérte, a képviselő-testület pedig legutóbbi rendes ülésén egyhangúlag meg is szavazta az összeget.



A pénzt a szülészet és nőgyógyászat ügyeletének fenntartásra fogják fordítani: a szegedi egyetemről fiatal rezidenseket, szakorvosokat vonnak be az ügyeleti munkába. Erre azért van szükség, mert a jelenleg itt dolgozó orvosok között sok az idős, többen kénytelenek is voltak szögre akasztani a fehér köpenyt életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt. A főigazgató reményei szerint lesz a fiatal szakemberek között olyan is, aki végül hosszabb távon is kész lesz itt dolgozni.