22 ezer könyv már átköltözött az új makói könyvtárba

Az előre tervezett határidőre, május 14-ére várhatóan elkészül a makói József Attila Könyvtár környezete, és addigra az épületbe is beköltöznek a könyvtárosok – hangzott el Szikszai Zsuzsanna igazgató és Toldi János önkormányzati képviselő tegnapi sajtótájékoztatóján. Ezt a nagyrészt már bebútorozott épületben tartották, ahol azonban a polcok még üresek.Megtudtuk: március 11-e óta eddig közel 22 ezer kötet költözött át a már teljes egészében kész, új épületbe. Az ideiglenes épületből hetente kétszer, kedden és csütörtökön jön a teherautó és hordja át a könyveket. A dobozokat a 8 könyvtároson kívül 4 közfoglalkoztatott és 10 önkéntes, illetve a Galamb-agráriskola éppen ráérő diákjai cipelik. Önkénteseket továbbra is szívesen fogadnak.Azt is bejelentették, hogy a könyvtár jövő csütörtökön, a költészet napján, József Attila emléke előtt tisztelegve flashmobot rendez: a szomszédos Korona épületében elhelyezett versesköteteket a könyvtárig csatárláncba állva fogják kézről kézre adni a résztvevők.