2 hónapot csúszott a 400 milliós felújítás, de hamarosan elkészül az új makói piac - fotók

Bocsánatot kért Farkas Éva Erzsébet polgármester a szerdai sajtótájékoztatón az árusoktól és a vásárlóktól, egyúttal megköszönte a türelmüket, amiért az eredetileg tervezettnél két hónappal később fejeződhet be a makói piac átadása. Megírtuk, a felújításra az önkormányzat 250 milliós támogatást nyert, amit aztán kiegészített 140 millióval. A beruházásnak köszönhetően a több mint 9 ezer négyzetméteres terület fele lesz fedett, azaz négyszer annyi, mint korábban. A beruházás ráadásul nagyobb zöldövezetet, új hangosítást, wifi-elérést és térfigyelő kamerarendszert is hoz, később pedig csarnokká lehet majd bővíteni az épületegyüttest. A mostani helyen egyébként az 1960-as évek óta működik a piac és a mára elavult fedett részt a '90-es években alakították ki.Arról is beszámoltunk, hogy az eredeti, május végi határidőt azért nem tudta tartani a kivitelező Bodrogi Bau Kft., mert kiderült: a vezetékek nem ott vannak, ahol azokat a közműtérképek jelölik. Bodrogi Ferenc, a cég ügyvezetője most azt mondta, kollégái rugalmasan, gyorsan oldották meg a váratlan helyzeteket. Ennek köszönhető, hogy már a módosított határidő előtt, a jövő héten végezhetnek a munkával. Akkor már csak az aszfaltozás marad hátra, amit egy másik vállalkozás fog elvégezni.A nagyjából elkészült épületegyüttesről a körzet képviselője, a piac korábbi igazgatója, Kovács Sándor azt mondta, szép, de az új, komfortos körülmények eleinte nyilván kihívást is fognak jelenteni a kereskedőknek és vásárlóiknak.az ünnepélyes átadás pedig a hónap közepén lesz.Nagy Nándor, a piacot üzemeltető Makói Városgazdálkodási Nkft. első embere azt mondta, amint megkapják a területet, megkezdik a visszaköltözést. Úgy gondolja, ez mindössze néhány napot vesz majd igénybe – még annál is kevesebbet, mint az átköltözés tavasszal. Lapunk kérdésére azt is elmondta, hogy az árusok nagyjából a régi helyeiket fogják visszakapni.