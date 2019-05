30 millió forintból újul meg a községháza: Nagylakon nem lesz szünet az ügyfélfogadásban a munka idején

Locskai Zoltán polgármester örül a megújulásnak, sokat fognak spórolni vele. Fotó: Frank Yvette

Ahogyan a Makó környéki települések majd mindegyikén, úgy Nagylakon is folyik a polgármesteri hivatal korszerűsítése – tapasztaltuk, amikor ott jártunk.Az ajtókat-ablakokat már kicserélték, az udvaron ott álltak a külső hőszigetelő burkolat elemei.– A 30 milliós energetikai felújításra még 3 évvel ezelőtt nyújtotta be a pályázatot az önkormányzat. A csúszása közbeszerzési eljárás elhúzódásával magyarázható – mondta el Locskai Zoltán polgármester.Megtudtuk: a falak szigetelése a jövő héten kezdődik, aztán felszerelik a napelemeket, majd átalakítják, a mozgáskorlátozottak számára is használhatóvá teszik a vizesblokkot. Végül pedig átalakítják a fűtési rendszert. Eddig egy régi gázkazán adta a hivatalban a meleget, most elektromos fűtés lesz a napelemek segítségével. – Jobban is fog kinézni a községháza, végre eltűnnek a radiátorok és a fűtőcsövek – mondja a polgármester. Hozzáteszi: az működés közben fog kiderülni, mennyit fognak mindezzel spórolni, de az előzetes kalkulációk alapján komoly megtakarításra számítanak.A felújítás ideje alatt a községháza a szokásos rendnek megfelelően működik, az ügyfeleket is fogadják. Szünetet csak a munka kezdetekor, a 22 nyílászáró cseréjének idejére, a hónap elején kellett elrendelni, két napra. A munka befejezése július végén várható.