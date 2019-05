3,37 milliárdba került, 3 falut mentesít a forgalmi terheléstől - átadták a forgalomnak nagylaki elkerülőutat

– Nem akarom szaporítani a szót, mert vannak, akik erre az útra már 30 éve várnak – mondta az avatóünnepségen Lázár János, a térség parlamenti képviselője. Arról az útról van szó, ami mostantól teljes egészében eltünteti a kamionokat Apátfalváról, Magyarcsanádról és Nagylakról.Megírtuk: hiába készült el az M43-as sztráda, ami a határt érintő forgalom nagy részétől mentesítette ezeket a településeket, napi nagyjából 600 kamion továbbra is a 43-as főúton, azaz ezeken a falvakon át jutott el az átkelőig, mert a palotai nem tudja fogadni például az élőállatokat vagy a veszélyes anyagokat szállító járműveket.A kendergyári csomópontnál rendezett avatóünnepségen a nagylaki polgármester, Locskai Zoltán emlékeztetett rá: a kamionok a nagylaki házaktól néhol alig 8-10 méterre haladtak el, ami miatt a közlekedés veszélyessé vált, sok ház pedig megrepedt. Nagy Róbert, a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója felelevenítette, hogy a kormány 2015-ben döntött az elkerülő út megépítésről, ami végül tavaly indult el. Ehhez fel kellett újítani 3,1 kilométernyi meglévő utat, illetve meg kellett építeni 2,2 kilométernyi újat. Ehhez 72 ezer köbméter földet és 4300 köbméter aszfaltot kellett felhasználni. Az új út egyébként ki van világítva, épült hozzá körforgalom és gyalogosvédő sziget is.Lázár János honatya, akinek Nagylak első embere külön is köszönetet mondott, arról beszélt, hogy a 3,37 milliárd forintos, teljes egészében hazai forrásból megvalósult beruházásnak köszönhetően a forgalom immár lakott terület érintése nélkül éri el a határátkelőhelyet. – A magyar kormánynak a peremvidéken élők is fontosak, fontos, hogy az érintett falvak végre élhetővé váltak – tette hozzá Lázár.A beszédek után átvágták a szalagot, és nyomban megindulhatott a forgalom mindkét sávon. A Románia felől érkezők a maguk sávját próbaképpen már február vége óta használhatták – mostantól az átkelő felé tartók is használhatják az elkerülőt. Visszafelé jövet egyébként még azt láttuk, sok kamion még a 43-ason tart az átkelő fele, de egy kis időre bizonyára szükség lesz, mire a sofőrök az új lehetőségről értesülnek.