35 milliót költöttek rá, korszerűen felszerelték, berendezték - Új épületben segítik a palotai családokat

– Ezzel a beruházással végre méltó, a szakmai követelményeknek is megfelelő helyre kerül a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat – mondta Nyergesné Kovács Erzsébet, mielőtt felavatták a mostanra átalakított, felújított és korszerűen berendezett épületegyüttest a Sirály utcában.Amit az előzményekről tudni érdemes: a szolgálat szakemberei eddig az idősklub két helyiségében, korábban pedig a művelődési ház emeletén dolgoztak, az otthonukká alakított 100 négyzetméteres épület pedig eddig üresen állt, raktárként használták. Az önkormányzat a beruházásra még 3 évvel ezelőtt nyújtott be pályázatot, és nyert 35 millió forintot, a munka azonban csak a múlt év végén kezdődhetett meg. A feladatot makói cég, az M-Color Kft. végezte el.Az már az avatóünnepségen hangzott el, hogy a beruházásnak része volt az akadálymentesítés, az ajtók-ablakok cseréje, az elektromos, a fűtési és a vízellátó rendszer felújítása, illetve a falak hőszigetelése és napelemek elhelyezése a tetőn, amelyek az áramszámlát csökkentik. Az új épületegyüttes rendelkezik interjúszobával, van benne egy szakmai megbeszélések megtartására is alkalmas, tágas tárgyaló gyermeksarokkal, az irodák mellett pedig teakonyhát is kialakítottak. Az egészet vadonatúj bútorokkal rendezték be, mi több, a munkához szükséges legmodernebb technikai eszközöket is beszerezték. Az intézményben mától az intézményvezető – Csontosné Kriván Magdolna köszöntötte is a jelenlévőket – , az ő adminisztratív munkatársa, valamint két védőnő és egy családgondozó dolgozik.– Ha vannak forrásai egy közösségnek, azokat fektesse be, és a legjobb befektetés az, ha a jövőre, azaz a gyermekekre költünk – mondta Lázár János honatya, mielőtt Szabó Zoltán Jenő plébános a szalag átvágását megelőzően megáldotta az épületet, az itt dolgozókat és a majdani ügyfeleket. Lázár úgy vélte, minden településnek kötelessége, hogy az idősek gondozása mellett támogassa, segítse azokat a fiatal felnőtteket, akik családot akarnak alapítani, otthont teremtenek és gyermeket vállalnak. – Egyre több az olyan gyermek, akinek segítségre van szüksége. Nem mindegy, hogy ők milyen körülmények között nőnek fel, és megkapják-e adott esetben a szükséges támogatást – tette hozzá.