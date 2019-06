3 falu szabadul meg a kamionoktól a megyében

Csala Istvánné örül, hogy Apátfalván könnyebb lett közlekedni. Fotó: Szabó Imre

Nagylak is csöndesebb lett



- Nálunk az utóbbi egy-két napban már betévedő kamion sem fordult meg – mondta a harmadik érintett falu, Nagylak polgármestere, Locskai Zoltán érdeklődésünkre. Gondot egyedül az okozott, hogy amikor a kamionsor az elkerülő úton feltorlódott, akadt két lakó, akiket zavart a járművek járó motorja, dudálása. Ezt persze össze sem lehet hasonlítani a korábbi zajterheléssel. – Az ígéreteknek megfelelően júliusban lesz zajszintmérés az elkerülőút közelében lévő házaknál, hogy kiderüljön, szükség lesz-e zajvédő falakra – erősítette meg a korábban elmondottakat Nagylak első embere.

- Százszor kevesebb a kamion! – mondta örömmel tegnap az apátfalvi Csala Istvánné, aki épp az ABC előtti, lámpával védett zebrán akart átkelni. Korábban nagy hasznát vette a nyomógombnak, most úgy lecsökkent a forgalom, hogy szinte azonnal át tud jönni. – Nagyjából két hete lehet érezni, hogy biztonságosabb lett a közlekedés. Azóta csak olyankor látunk itt nagy teherjárművet, ha a sofőr eltévedt – jegyezte meg.Tegnap több mint egy órát töltöttünk a 43-as főútvonal menti két szomszédos faluban, Apátfalván és Magyarcsanádon, hogy lássuk, bevált-e a Nagylakon május 23-án átadott elkerülőút, azaz hogy a 43-as helyett ez utóbbit használják-e már a kamionok.Megírtuk: hiába készült el annak idején az M43-as sztráda, ami a határt érintő forgalom nagy részétől mentesítette ezeket a településeket, napi nagyjából 600 kamion továbbra is a 43-as főúton, azaz ezeken a falvakon át jutott el a nagylaki átkelőig, mert a palotai nem tudja fogadni például az élőállatokat vagy a veszélyes anyagokat szállító járműveket. Ez óriási gondokat okozott a régi főút menti falvakban, amelynek lakói – mint ugyancsak beszámoltunk róla – úgy érezték, az elmúlt években már eleget szenvedtek a nagy forgalomtól. Megnőtt a balesetveszély, ráadásul sok út menti ház megrepedezett a kamionok miatt. Most már ezek is az M43-ason járnak, mert Palotát elhagyva a Nagylakot elkerülő, 3,37 milliárdból megépített úton át juthatnak a nagylaki határra. És valóban: egy óra alatt mindössze három nagy teherjárművet láttunk, de mint az egyik út menti kisboltban megtudtuk, ezek a helyi homokbányához, a Maros-partra mentek.- Azért azt nem mondanám, hogy már egyáltalán nincsenek kamionok – kontrázott a magyarcsanádi Farkas Jenő. Ő a főúttól két utcával lejjebb lakik, de esténként néha még hallja a zajukat. – Abban bízok, hogy ez már csak átmeneti dolog. Remélem, eltűnnek végleg, mert szörnyű volt, amikor tele volt velük az úttest! – tette hozzá. Azt is megemlítette, hogy amíg a főutat használták, alaposan tönkretették az aszfaltot. Tegnap mindenesetre több helyen is láttuk, hogy dolgoznak, javítják a 43-as főút burkolatát.