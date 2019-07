3 hónap alatt 2500 kilométer: a makói harcművész gyalog járta körbe az országot

– Azért vállalkoztam a túrára, mert kíváncsi voltam a saját határaimra – mondta Kiss Csaba a nem mindennapi vállalkozásról. A Kéktúra 2500 kilométeres, még az 1930-as években kijelölt útvonaláról tudni érdemes, hogy aki végigjárja, az az egész országot, annak sík és hegyes vidékeit is megismeri. Hossza egyébként a híres El Camino zarándokútnak a háromszorosa, és talán ezért is járták be viszonylag kevesen.Kiss Csabának persze az útvonal egy része már nem volt idegen, mert gyermekkora óta túrázik. A nagy utat április elsején kezdte, Mindszentnél csatlakozott a Kéktúrához. Húszkilós felszerelést vitt, amiben vizespalack is volt, hiszen nem mindenütt volt egyszerű ivóvízhez jutni.– Mivel a közkutakat nagyon sok helyen lezárták, volt, hogy az egész falut fel kellett lármáznom, hogy vízhez juthassak – mesélte. Túracipője, bár egy kissé elvásott, végig bírta az utat. Többnyire magányosan bandukolt, de néha szegődtek mellé társak.Elmondása szerint a legnagyobb akadályt nem a hegyek jelentették, hiszen volt, hogy sík terepen, de 10 centis sárban kellett haladnia. Sok gondja volt a szúnyogokkal is.– Volt, amikor azt kívántam, bárcsak inkább egy medve jönne. Ha azt orrba vágom, talán elszalad, de a szúnyogok megesznek – mondta. Nagy kihívás volt az is, hol pihen meg. Aludt buszváróban, magaslesen, garázsban, házromban is, de olykor szerencsére akadt rendes szállása is. Még szponzorra is talált út közben: egy erdész egyszer adott neki 5 ezer forintot, hogy tudjon magának szállást bérelni.Az, hogy feladja, egyszer sem jutott eszébe, de az, hogy megszakítja, igen. A viharos időjárás miatt ugyanis megbetegedett, és gondolkodott azon, hogy inkább otthon gyógyul fel. Végül mégis végig tudta csinálni, de az eredeti bő hetven kilójából leadott tízet, mire hazaért.