75 éves előfizetőnk unokájával együtt fogja kipróbálni a smoothie-készítőt - Maroslelén is szeretik a Délmagyarországot

– Azt hittem, sosem fogok nyerni, pedig nagyon régóta vagyunk előfizetői az újságnak – mondta smoothie-készítő konyhai robotgépünk legújabb tulajdonosa. A 75 esztendős maroslelei Széll Istvánné már csak ezért is nagyon örült a nyereménynek. Ő maga is szereti a friss zöldséget, a gyümölcsöket, olyan csemegével viszont, ami ezzel a berendezéssel készíthető, még sosem próbálkozott. – Hamarosan jön a lányunokám, majd vele kipróbáljuk – ígérte lelkesen.



Amikor meglátogattuk, hogy átadjuk a nyereményt, egy gyönyörű és barátságos fekete labrador társaságában fogadott bennünket. Mint kiderült, a kutyus a néni nagy kedvence. Egyébként éli a nyugdíjasok megszokott életét: olvasgat, kertészkedik, sőt, ha kell, fiának is besegít a hagymatermesztésben. Ez a legkevésbé sem áll távol tőle, hiszen aktív éveiben a mezőgazdaságban dolgozott. – Nehéz volt – összegezte a munkás éveket Ica néni.

Hogy mióta olvasónk, nem tudta pontosan, mert annak idején még a férje fizetett elő az újságra – ő viszont 2013-ban meghalt. Egyébként két fiuk született. Az egyik Budapesten él, a másik viszont a faluban, így gyakran találkoznak – és két-két unokával is büszkélkedhet. Közülük az egyik fiú kézilabdázik, így az ő kedvéért, bár hölgyek esetében ez nem gyakori, még a sportrovatot is elolvassa a Délmagyarországban. – Nagyon szeretem az újságot. Nincs benne kedvenc rovatom, magazinom, mert nem tudok választani: mindent elolvasok – értékelt bennünket.