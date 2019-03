95 éves édesanyjának választott valamit Telekosár-nyertesünk

A nyeremény nagyobb részét a húsvét előtti bevásárlásra spórolta meg Erika. Fotó: Török János

Testvére, Stenszky Csabáné Mária és sógora, Stenszky Csaba kísérte el Marosvári Csabánét a szegedi szupermarketbe, ahol sertéscsülköt, darált húst, csirkecombot, rizst, több kilogramm almát pakoltak a bevásárlókosárba. Legfölül mosolygott a kilós fonott kalács, amelyet a 95 éves édesanyjuknak választottak a „lányok".– A testvéremmel felváltva gondozzuk jó egészségnek örvendő, de idős édesanyánkat. Szerencsére közel élünk egymáshoz, ez nagy könnyebbség mindannyiunknak – mesélte nyertes olvasónk. A 76 éves asszony szülei egykor vasutasok voltak, a család 1952 óta él Makón. Csupán Erika fia és annak családja él Vácott, ezért havonta utazik hozzájuk az egykor pénzintézeti dolgozóként tevékenykedő nagymama.– Egyáltalán nem unatkozom. Ugyan lakásomban egyedül élek, bőven akad tennivalóm. Ha van egy kis szabadidőm, akkor olvasok, rejtvényt fejtek, illetve egy helyi népművészeti kör tagja vagyok, ahol kézimunkázok. Internetezek is: a közüzemi számlákat online intézem, a fiamékkal skype-olok, híreket böngészek. Ennek ellenére ragaszkodom a papíralapú, kézben fogható újsághoz. Ezért is vagyok 1968 óta Délmagyarország-előfizető – mondta Erika, aki éppen az idei első Telekosár-sorsolásunk napján ünnepelte születésnapját. Úgy gondolta, akkor kacsint majd rá a szerencse, de azt sem bánja, hogy két héttel később kapta a jó hírt: övé az egyik nyertes szelvény.A makói asszony mindent elolvas az újságból, "csak betű legyen" – mondta. A sporthírekre a nyugdíjas testneveléstanár sógora kíváncsi, ezért ha Erika kiolvasta az újságot, továbbadja rokonainak. A rejtvényeket megfejti, de a megfejtést soha nem küldi be, a Telekosárra viszont régóta pályázott.– A nyereményem többi részét húsvétkor költöm el a fiamékkal közösen. Kislány unokám választhat majd magának csokoládét, gyümölcsöt, de a locsolóknak is szánok belőle egy-egy csokitojást – mondta búcsúzóul Erika.