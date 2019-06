A beruházás 400 millió forintba került, átadták a makói Csipkesort

A beruházásnak három célja volt: az üzlethelyiségek felújításával élénkíteni a gazdaságot, növelni a belváros zöldfelületét, illetve egy hangulatos árkádsorral összekötni a városközpont nevezetességeit – mondta Farkas Éva Erzsébet polgármester az áprilisban elkészült, most pedig hivatalosan is átadott megújult Csipkesor avató ünnepsége után. Felidézte: a beruházás mintegy 400 millió forintba került; az alagsori üzleteket teljes körűen felújították, ráadásul a nagyobb helyiségeket kisebbekre bontották, hogy ezeket könnyebb legyen kiadni. Az így kialakított 5 új üzlet közül 2 már gazdára is talált. – Az infrastrukturális fejlődést tekintve Makó a Dél-alföld legdinamikusabban fejlődő városa összesen 80 milliárd forintnyi beruházás indult, illetve indul hamarosan a városban és közvetlen környékén – hangsúlyozta a polgármester.Lázár János honatya, aki az ünnepség után Kakas Béla megyei közgyűlési elnökkel és a polgármester társaságában az egyik üzletbe is betért, arról beszélt, hogy Makó fejlesztési stratégiája mintaértékű: nem csak a központ épül-szépül, a többi városrészben is folynak beruházások, még Honvédban is. Ugyanakkor a turizmusban is figyelemre méltó eredményt ért el, hiszen egy év alatt mintegy 50 ezer turista látogatott ide. – A Hagymatikum bővítésével, új szálláshelyek létesítésével ezt a számot az elkövetkező években 150 ezerre szeretnénk növelni, de ehhez új üzletekre, vendéglőkre, szolgáltatókra is szükség lesz – mondta. A Csipkeházról pedig azt mondta, felkérte a makói polgármestert, hogy tegyen javaslatot arra, miként lehetne a magántulajdonú lakásokhoz tartozó emeleti homlokzatot is felújítani.