A falusi csokot várják az önkormányzatok is - Van, ahol 1 millióért már komfortos házat lehet venni

Kálmán Imréné mutatta, nem csak romot lehet kapni falun 5 millió alatt. Fotó: Kovács Erika

Nemcsak új otthon építésére, hanem használt házak vásárlására is fel lehet majd használni a falusi csokot. Várhatóan nyártól olyan 5000 lélekszám alatti településeken vezeti be a kormány az új családtámogatási rendszert, ahol 2003-hoz képest az országos átlagnál nagyobb mértékben fogyott a népesség. Egy gyermek után 600 ezer, kettő után 2,6 millió, 3 gyermek esetén pedig már 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt az állam. Az összeg bővítésre és felújításra is felhasználható.A kistelepülések önkormányzatai nagyon várják a lehetőséget. Csanádalberti több mint 10 százalékot vesztett 2003 óta a lakosságából. A népességfogyás 2014 után megállt. – Akkor vezettük be a fiatal családok letelepedési támogatását. Ez a gyermekek számától függően 100 és 300 ezer forint között mozog. Hatására több család is hozzánk költözött. Azóta megállt a népességfogyás, a létszámunk stagnál – tudtuk meg a mintegy 480 lakosú Csanádalberti polgármesterétől, Csjernyik Zoltántól.– A gyermekek születése után 50 ezer forintos babakelengyepénzt is adunk, de van úgynevezett iskoláztatási támogatásunk is, amit 0 és 18 év között kapnak a gyerekek nyár végén. Reméljük, a falusi csokot is sok család veszi igénybe nálunk.Csanádalbertin 20-25 eladó lakás van jelenleg, amelyek mintegy 70 százalékát egymillió forint alatt árulják. – Egymillióért már komfortos ház is kapható, méghozzá nem is rossz állapotban. Az eladó házak 30 százaléka 2 és 7 millió között mozog. A 2-3 milliósok is nagyon jó állapotúak, felújítottak – sorolta a polgármester.Árpádhalom a megyehatáron fekszik. A legközelebbi város, Orosháza szélétől mindössze 4 kilométerre található. A belváros onnan még 6 kilométer. A faluból odavezető út első 2,5 kilométeres szakasza botrányos állapotú, de ha valaki vállalja, hogy ezt a szakaszt 30-cal teszi meg, egy olyan faluba jut, ahol a rengeteg fa miatt valósággal harapni lehet a levegőt. – Sajnos Árpádhalom lakossága bőven az országos átlag fölött fogyott 2003 óta – mondta Szarka Attila polgármester.– Körülbelül 20 százalékkal kevesebben vagyunk, mint 2003-ban. A falusi csokhoz nagy reményeket fűzünk. Soha nem volt még ilyen lehetőség, hogy újra benépesüljenek a falvak. A három gyermek utáni 10 millió forint Árpádhalmon azt jelenti, hogy a családok vehetnek egy nagy házat, amit fel is újíthatnak a maradék támogatásból úgy, hogy ahhoz a házhoz 50 évig nem nagyon kell hozzányúlni – említette meg Szarka Attila. A településvezető kiemelte, törik a fejüket azon, mivel tudnának még segíteni azoknak, akik úgy döntenek, hogy Árpádhalomra költöznek.A településen jelenleg mintegy 10-15 házat kínálnak eladásra. Már az általános csok segítségével is több ingatlan talált gazdára. Főleg helybeli fiatalok vásároltak így otthont.– Ne gondolja senki, hogy 4,7 millióért csak egy rom kapható falun – vezetett körbe bennünket árpádhalmi eladó házában Kálmán Imréné.– Két nagy és egy kisebb szoba van, konyha és külön ebédlő – mutatta a ház boltíves falazatú lelkét, az ebédlőt. A fürdőszobán is látszik, hogy nemrég újították fel. A tulajdonos azért árulja a házat, mert megözvegyült, elköltözik a szomszéd városban élő gyermekeihez.Hatalmas melléképületek és szerelőaknás garázs is jár a 400 négyszögölnyi portán álló 130 négyzetméteres házhoz. Gázkazánnal vagy vegyes tüzeléssel is fűthetnek majd az új lakók. A felújított téglaházat 4,7 millió forintért árulja a tulajdonos, aki szerint a falusi csokkal mindenki jól jár majd. Azok is, akik eladják az ingatlanukat, azok is, akik beleköltöznek, és a települések is, mert több lesz a gyermek az oviban és az iskolában.