A felújítás ma indul és május 31-ig tart - Parkolóba költözik a makói piac

A fórum résztvevői ígéretet kaptak arra, hogy a felújítás ideje alatt is meghallgatják őket. Fotó: Szabó Imre

– A közművek felújítása miatt nem maradhat a felújítás idejére a makói piac a megszokott, Deák Ferenc utcai helyen – mondta el Farkas Éva Erzsébet polgármester a tegnap délutáni fórum résztvevőinek. A Koronában megtartott szerdai fórumra közel százötvenen jöttek el – valamennyien a piac kereskedői, vállalkozói. Mint elhangzott, a város ma átadja a munkaterületet a kivitelező Bodrogi Bau Kft.-nek, amely ígérete szerint május 31-re végez a feladattal.A beruházás idejére a piacot a Hollósy Kornélia utcai parkolóba telepítik át; átviszik a padokat, a pavilonnal rendelkezők faházakat kapnak, az iroda és a szociális helyiségek pedig a közeli ipartestületi székházban lesznek megtalálhatók. Az ottani nyitásra a szükséges hatósági engedélyek beszerzése után, nagyjából 2 hét múlva kerülhet sor. A résztvevőknek térképeket is kiosztottak arról, hogyan helyezik el a standokat. A polgármester hozzátette: az átmeneti időre az önkormányzat kedvezményt ad a helypénzből, illetve a bérleti díjakból.Úgy tűnt, a piacosok, ha nem is örömmel, de elfogadták ezt a megoldást, és az ideiglenes időszakkal kapcsolatos praktikus kérdéseket tették csak fel. Verebes István például az iránt érdeklődött, hogyan fogják megoldani a parkoló őrzését – Nagy Nándor, a piacot üzemeltető városgazdálkodás vezetője erre azt mondta, élőerővel és térfigyelő kamerákkal. Több büfés kíváncsi volt, hogy mivel a faházakba a hűtők nem férnek be, azok működhetnek-e tovább a megszokott helyen és lehet-e azokba, illetve azokból pakolni. Erre azt a választ kapták, hogy erről – és sok hasonló kérdésről – egyedileg kell majd egyeztetni.Azt is többen megkérdezték, garantálható-e, hogy május 31-én tényleg befejeződik a felújítás, és visszaköltözhet a piac a Deák Ferenc utcába. Bodrogi Ferenc, a kivitelező cég első embere azt válaszolta, ha nem merül fel valamilyen rajtuk kívül álló akadályozó tényező, addigra végeznek a munkával.