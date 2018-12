A gyerekek étkeztetése drágul Makón, a köztemetés nem - Megjött a pénz a tüzelőre

Előkerült Zeitler

A mostani ülésre eljött Zeitler Ádám jobbikos képviselő is, aki az előző kettőn nem vett részt. Emlékezetes: a polgármesteri többség képviselői közül többen hiányolták, mert szerettek volna neki kérdéseket feltenni közös képviselői munkájával, illetve a megyei közgyűlésben kirobbant makói jobbikos botránnyal kapcsolatban. A városatya most nem került célkeresztbe. A polgármesternek a megyei honismereti egyesület évkönyvét is átadta, amelyet Farkas Éva Erzsébet köszönettel elfogadott.

A leghosszabban Török Miklós (DK) indítványáról tárgyaltak szerdán a képviselők, aki azt javasolta: a város addig is, amíg meg nem jön a központi támogatás, előlegezze azt meg az idei télre a nem földgázzal és távhővel fűtő igénylőknek, mi több a kiszállítást is vállalja át. Makón a határidőig 1104-en kértek ilyet, összesen 13 millió 480 ezer forint értékben. Farkas Éva Erzsébet polgármester (Fidesz–KDNP) megköszönte a javaslatot, ugyanakkor elmondta, időközben megjött a pénz, így megelőlegezésre nincs szükség. Árkosi Ádám, a hatósági osztály vezetője hozzátette: már tárgyalnak a tüzelőforgalmazókkal, és reményei szerint még idén szerződést köt a város azzal, aki a legjobb ajánlatot teszi. Így legkésőbb az új év elején mindenki megkapja a fűtőanyagot. Ami a kiszállítást illeti, a polgármester azt javasolta, erre a kérdésre térjenek vissza azt követően, hogy tárgyaltak a forgalmazókkal, hátha meg lehet állapodni az ingyenes kiszállításban is. A testület végül ebben a szellemben határozott.A további döntések közül említést érdemel, hogy a szolgáltatók ajánlatát jóváhagyva a képviselők elfogadták, hogy jövőre 5 százalékkal emelkedjen a bölcsődei, óvodai és iskola étkeztetés díja. Török Miklós megjegyezte: a Nemzeti Bank hivatalos közlése szerint az infláció kevesebb, 3,3 százalékos. Egy másik határozat értelmében viszont nem drágul jövőre a köztemetés Makón. Szóba került a jövő évi Start munkaprogram is. Kiderült, az önkormányzat 124 közmunkást tervez foglalkoztatni, azaz ugyanannyit, mint idén. Közülük a legtöbben, 76-an az illegális hulladéklerakók felszámolásával fognak foglalkozni, 23-an dolgoznak majd az utakon, belvízelvezető csatornákon, 10-en a mezőgazdaságban, 15-en pedig a helyi sajátosságokra épülő programban.