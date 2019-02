A jó kolbász titka a megfelelő alapanyag - előkerültek a titkos receptek Pitvaroson

- Csemegekolbászt észítünk, a fűszerezést saját magunk találtuk ki. Ezt a családjaink több éve „zsűrizik„ és finomnak találtá . A titok talán abban rejlik, hogy megfelelő minőségű alapanyagok kellenek, ülönös tekintettel a pirospaprikára

- A főpróbát a -én megrendezett falukarácsonyon tartottuk, amikor 2 disznót dolgoztunk fel a lakosság örömére

Reggel hagymás vérrel vártá a pitvarosi művelődési házban a vendégeket. Majd kolbásztöltő versenyt is rendeztek, amire t csapat nevezett be Pitvarosról, Csanádpalotáról, Orosházáról és Csanádalbertiről. Önkormányzati épviselő , templomi özösségek, tanyán élő szomszédok, barátok gyúrtak. Mindenki a saját receptjére esküdött, amit a többség nem árult el.- tudtuk meg az orosházi Bajúsz csapattól.A pitvarosi Pirosarany csapat tagjai özül többen éve vágnak otthon disznót, vagyis nagy tapasztalattal rendelkeznek. A receptjü titkát nem árultá el, mert így láttá a nagy kolbásztöltő versenyekről szóló híradásokban is.Csanádalberti a épviselő-testületét nevezte be a versenyre.- mondta Csjernyik Zoltán, Csanádalberti polgármestere.Zatykó Pál, a épviselő-testület rangidős tagja hangsúlyozta, hagyományos tótkolbászt észítettek, amiben nincs titok.- Talán mégis, de az nem fűszer, hanem a szív.A disznótoros ételeket, pörköltet, hurkát-kolbászt délután venni és enni is lehetett a művelődési házban. A disznótoros nap résztvevőit Kadlott Karcsi és Bunyós Pityu szórakoztatta.Radó Tibor, Pitvaros polgármestere örömét fejezte ki, hogy sokan vettek részt a programon, sikere volt a kolbásztöltő versenynek is.- Többen észítettek tótos kolbászt. Pitvaros a történelmi múltja miatt, vagyis a lakosságcsere végett, vegyes település. Nálunk keveredik a szlová és a magyar ízvilág. Öröm, ha minél többen megismerik településünk sajátos ízeit.