A makói körzet másfél ezer beteget lát el - Megújul a Tulipán utcai rendelő

Fotó: Szabó Imre

A Tulipán utcai háziorvosi rendelő – mint beszámoltunk róla – nagyon nehezen, több mint egy év alatt talált új gazdára, miután Sánta Sándor 2017-ben bejelentette: életkora miatt szögre akasztja a fehér köpenyt. 35 évet dolgozott itt, amíg be nem töltötte a 75-öt. A 8-as körzet sorsa egyrészt azért volt fontos, mert Sánta doktor a helyi közélet fontos szereplője, a város rendszerváltás utáni első polgármestere, díszpolgár, jelenleg fideszes önkormányzati képviselő; másrészt, mert a körzet a városban a legnagyobbak közé tartozik: közel 1500 beteget lát el, és hozzá tartozik a szegregátumként nyilvántartott Honvéd városrész is.Azóta kiderült, a váltás jól sikerült. Az utód, Várkonyi Katalin lapunknak elmondta, nagyon örül, hogy otthonra lelt Makón és szolgálhatja az itteni pácienseket. Nagy a betegforgalom, naponta 80 ember kopogtat az ajtón. Sánta, aki önkormányzati mandátumát megtartotta, már a stafétabot átadásakor azt mondta, az első feladatok egyike a Tulipán utcai rendelő felújítása, most ehhez képviselőként segítséget nyújtott. A két orvos így tegnap együtt jelentette be, hogy a rekonstrukcióhoz a város 6,3 milliós támogatást biztosít, ahhoz, hogy a rendelő korszerű legyen. S ha ez a pénz nem elég, az összeget a doktornő kész kiegészíteni.Mint megtudtuk, a felújítással többek között azt szeretnék megoldani, hogy a mosdóban legyen meleg víz, és ki lehessen alakítani egy konzultációra alkalmas helyiséget. Emellett gondolnak az akadálymentesítésre, illetve az ajtók-ablakok cseréjére is. A munka márciusban indul. A betegeket a befejezésig egy, az udvaron felállított konténerben fogadják majd.