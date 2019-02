A makói önkormányzat a rendvédelmi szervezeteket és az egyházakat is segíti - Idén több pénz jut a civilek támogatására

– Kiírtuk a pályázatot a helyi civil szervezetek és sportegyesületek támogatására – jelentette be Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere a keddi sajtótájékoztatón. Emlékeztetett, az önkormányzat 2016-ban indította útjára ezt a programot. Abban az évben 24, 2017-ben 27, 2018-ban pedig 33 helyi civil szervezetet támogattak.



– Az idei költségvetésünk lehetővé tette, hogy az eddigi keretet megnöveljük – jelentette be a polgármester. Idén a két célcsoport összesen 32 millió forintra pályázhat. A civil szervezetek 6, a sportegyesületek 26 millióra. A pályázatokat február 19-étől március 18-áig nyújthatják be postán, vagy személyesen, a városháza 37-es irodájában. Hiánypótlásra nincs lehetőség.



A képviselő-testület március végén dönt a kérelmekről. Makón egyébként 203 bejegyzett civil szervezetet és sportegyesületet tartanak nyilván, ebből körülbelül 80-100 működik aktívan.



A sajtótájékoztatón arról is szó esett, hogy az önkormányzat a helyi rendőrkapitányságot 2 millió, a katasztrófavédelmet és a mentőszolgálatot, illetve az egyházakat további 500-500 ezer forinttal, a be nem jegyzett, de aktívan működő klubokat pedig összességében 5 millió forinttal támogatja.



Farkas Éva Erzsébet beszélt arról is, hogy uniós forrásból a következő 24 hónapban további 130 millió forinttal segítik a civil szervezeteket, nemzetiségi önkormányzatokat és az egyházakat a helyi programjaik megvalósításában.