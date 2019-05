A Maros-parton majálisoztak Makón - fotók

– Családi hagyományt is követünk azzal, hogy május elsején összejövünk a Maros-parton egy kis beszélgetésre, evés-ivásra – mondta tegnap a makói üdülőövezet egyik nyaralójában Szabó Gábor, aki néhány barátjával együtt majálisozott. azért figyeltünk fel rájuk, mert a nyaralót rendszerváltás előtti, vörös csillagos-címeres lobogókkal és tányérsapkákkal dekorálták ki. Ezeket meg-megálló idősebbek nosztalgiával, a fiatalok kíváncsian nézegették. Mint kiderült, ezeket Gábor ajándékba kapta egy egykori idős kollégától az orosházi határőr-igazgatóságon, egykori munkahelyén és ezeket minden május elsején ki szokták rakni. Egyébként idén nem bográcsos marhapörköltet, hanem hamburgereket készítettek.Makón kora reggel még mindenki azt találgatta, vajon elmarad-e a majális a szokásos kirakodóvásárral, mutatványosokkal, a meghirdetett koncertekkel, mert akkor még esőre állt az idő. Aztán kora délutánra kisütött a nap és élettel telt meg a Maros-part, s persze az út menti üdölők.A gyerekek vihettek haza vásárfiát, az idősebbek leguríthattak egy sört vagy falatozhattak. Ez utóbbit akár ingyen is lehetett, hiszen Bakacsi Pálné, azaz Margó néni csapata most is főzött az óriásbográcsban, ami mellé az Egyesített Népjóléti Intézmény dolgozói limonádét is kínáltak. A felszolgálásban most is részt vett Farkas Éva Erzsébet polgármester. A forgatagban három párt standját láttuk: a Fidesz, illetve közvetlenül egymás mellett a DK és az MSZP aktivistái kínáltak lufit, matricát, jelvényt.