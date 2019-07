A mintavétel azt igazolta, hogy tiszta a víz: csütörtöktől fürödhetünk a Marosban

A Maros-parti strand idén nyáron is a hangulatos kikapcsolódás egyik kedvelt helyszíne lehet Makón. Fotó: Szabó Imre

Bár a Maros-parti strand dolgozói már a szünidő kezdetével szerették volna, ha jöhetnek lubickolni a vendégek, és ennek érdekében meg is tették a szükséges előkészületeket – elvégezték a szükséges karbantartást, takarítást – , a magas vízállás miatt ez az elmúlt hetekben lehetetlen volt. Ráadásul amikor a folyó vízszintje magas, a hivatalos nyitáshoz szükséges mintavétel eredménye sem szokott megfelelő lenni. Olyankor az elöntött területekről sok szennyeződést hoz magával a folyó. Az elmúlt években volt rá példa, hogy egy ilyen mintavétel negatív eredményt hozott, ami miatt aztán országos lapok is rossz minősítést adtak a makói strandról annak ellenére, hogy a magas baktériumszám csak átmeneti volt.Az elmúlt hét végére viszont már apadt annyit a Maros, hogy érdemes volt belőle mintát venni. Ennek eredményét szóban már napokkal ezelőtt közölték, hivatalosan, írásban pedig hétfőn kapta meg a strandot üzemeltető kommunális nkft. a közegészségügyi szakhatóságtól. E szerint a mostani szezonban is nyugodtan lehet fürödni a vízben. A cég vezetője, Nagy Nándor lapunknak a jó hírt kommentálva elmondta: ezek után a napokban kihelyezik a biztonságos fürdés határát jelző bójákat, illetve visszarakják a helyére a partról a vízbe vezető lépcsőt, és csütörtök reggeltől a fürdőzni vágyó vendégek előtt is megnyitják a strandot. Igaz, ehhez a víz egyelőre hűvös.Tegnap szétnéztünk a strandon, és azt láttuk, máris népszerű. Annak ellenére, hogy a vízbe még nem lehetett bemenni, már voltak vendégek: napoztak, sportoltak, illetve a kalandpark szolgáltatásait vették igénybe a parton.