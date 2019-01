A rendőrség nem adott igazat a makói tüntetés szervezőjének - Czirbus Gábor teaosztása nem bűncselekmény

– Czirbus Gábor alpolgármester csak akkor jöjjön el a megmozdulásra, ha támogatja a szervezők törekvéseit – nyomatékosította a múlt hét végi, Szegedi utcai félpályás útlezárást beharangozó sajtótájékoztatón Mucsi Tamás, a Demokratikus Koalíció választókerületi elnöke. Ezt, mint megírtuk, azért hangsúlyozta, mert Czirbus barátaival ott volt és teát osztott a korábbi, Kossuth-szobor előtti tüntetésen, és Mucsi álláspontja szerint ezzel megsértette a gyülekezési törvényt – emiatt feljelentést is tettek a rendőrségen.



Időközben megszületett a rendőrség határozata, amely szerint Czirbus cselekménye nem szabálysértés, ezért a feljelentést elutasították. A határozatot az alpolgármester megosztotta saját Facebook-oldalán, innen lehet tudni, hogy a Kossuth-szobornál tartott tüntetés szervezője, Jani László már a helyszínen rendőri intézkedést kért, mert szerinte a teaosztás „balesetveszélyes". A rendőrök az intézkedést megtagadták, mert jogsértés nem történt, de felhívták a figyelmét, hogy a rendezvény után tehet bejelentést. Tett is, ezt végül elfogultság miatt nem a makói, hanem a szegedi városi kapitányság vizsgálta meg.



– Szerencsére Mucsi Tamással szemben a rendőrség úgy látta, a teával kínálás nem garázdaság – kommentálta a határozatot Czirbus. Hozzátette: „Sajnálom az ügyet, de legalább most már mindannyian tudhatjuk, hányadán állunk. A demokrácia a saját politikai érdek szolgálatáig tart, utána jön a kommunistákra jellemző feljelentgetés". Mucsi azt mondta, nem ért egyet a határozattal. – Szerintem Czirbus megjelenése egy ellenzéki tüntetésen magában is provokáció, egyébként meg a teaosztásnak közegészségügyi kockázata is lehet, ami a tüntetés szervezőjét terheli – tette hozzá.