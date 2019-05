A román vérengzés centenáriumán avatják újra a hősök emlékművet Apátfalván

A felújított szobrot a vérengzés századik évfordulóján, június 23-án avatják fel. Fotó: szabó Imre

Aki ezekben a napokban akár csak áthalad Apátfalván, a Csongrád megyei falut kettészelő főúton, szinte biztosan meglátja a munkát, amely az első világháborús hősök emlékművénél folyik. Az emlékparkban álló, 1925-ben felavatott, koszorúzó honvédet ábrázoló alkotáson – Pásztor János szobrászművész álmodta meg – a helybeli Szigeti Márton dolgozik, méghozzá a helyi önkormányzat megbízásából. A községháza az igencsak időszerű felújításra 4,6 millió forintot nyert egy pályázaton.A falu polgármesterétől, Szekeres Ferenctől megtudtuk, hogy ráadásként nem csak a szobor helyreállításáról van szó. A talapzaton ugyanis elöl a háború 173, apátfalvi hősi halottjának neve olvasható, hátoldalán pedig azoké, akiket az 1919-es román megszállás alatt történt vérengzés során öltek meg. Ez utóbbi névsor most bővül, mivel eredetileg csak azoknak a nevét vésték fel a talapzatra, akik még a vérengzés napján veszítették életüket. Halmágyi Pál történész, nyugalmazott múzeumigazgató kutatásai nyomán most azoké is felkerül, akik sebesülésükbe később haltak bele – a 40 név mellé tehát további 21 kerül.