A Rónayak emlékét őrzi a kiszombori kúria padlása

– A Rónay család értékes nyomokat hagyott itt: gondját viselték a falunak, gazdasági fellendülést hoztak ide, de például az első óvodát, iskolát is ők indították – vázolta fel a família jelentőségét Szegvári Ernőné, Kiszombor polgármestere. Az egykor kiterjedt nemesi család emlékét őrzi a napokban megnyílt kiállítás a 2006-ban már megújult, jelenleg színvonalas étteremként üzemelő Rónay- kúria padlásán, amely viszont felújításra szorult és eddig üresen állt. A beruházásra – turisztikai fejlesztés címén – az önkormányzat 100 milliós központi támogatást kapott, amelyhez aztán maga a falu is hozzátett 13 millió forintot. Az építési munkálatok jó egy éven át tartottak, de a kiállítás megrendezése is igénybe vett néhány hónapot.Aki felmegy a lépcsőn, megismerheti a család életét, a századfordulós mindennapokat. Az élményt nemcsak fotók, térképek, korabeli bútorok, használati tárgyak, korhű ruhák segítenek megidézni, de modern berendezések, például digitálissá varázsolt fotómasina és a falu történetét, látnivalóit bemutató érintőképernyős eszközök is. Kialakítottak játszósarkot is a tornyos kastély fából épített kicsinyített másával, illetve a kort megidéző játékokkal. Hogyan jött össze mindez? – A földszinten korábban is volt emlékszoba, ezek bútorai mellé most vásároltak újakat, például szőnyegeket, a Móra Ferenc Múzeumtól pedig Rónay-tányérokat és -tálakat kaptunk kölcsön – mondja a polgármester. A díszruhákat varratták.A kiállítást a falu szülötte, Marosvári Attila álmodta meg. – Sok fotó maradt fenn a Rónayaktól, tárgyi emlék viszont nagyon kevés – mondta a bemutatott kincsekről. Ez utóbbinak egyrészt az az oka, hogy a család már a huszadik század elején elszegényedett, ezért értékesebb tárgyaikat maguk próbálták eladni, másrészt az, hogy az 1945 utáni rendszerváltás idején elüldözték őket a faluból, ami pedig megmaradt, azt maguk a falubeliek hordták szét a kastélyból és a kúriából. A történész fontosnak tartotta elmondani: a helybeli Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör gyűjtőmunkájának köszönhető, hogy vannakkiállítva ilyenek. A korhű viseletek pedig Katkóné Bagi Éva textilrestaurátor keze munkáját dicsérik.Kiszombor egyébként műemlékekben sokkal gazdagabb, mint a hasonló méretű falvak, de ezek felújítása, fenntartása éppen ezért meg is haladja az önkormányzat erejét. – Amit tudtunk, már rendbe hoztunk a magunk erejéből – mondja a polgármester. – A helytörténeti gyűjtemény és a Rónay-kúria rendben van, de például a lepusztult állapotban lévő tornyos kastély helyreállításához már milliárdos nagyságrendű központi segítségre lenne szükségünk – jegyezte meg Szegváriné. Elképzelések azért vannak – az egyik szerint például Trianon-múzeumnak adhatnaotthont.