A szakgimnáziumban labort is avattak - A Galamb családra emlékezett Makó

– Egyesületünk egyik tagja, Lengyel István vetette fel, hogy a Galamb család sírhelye az újvárosi temetőben rossz állapotban van – mondta Forgó Géza, a helytörténettel foglalkozó Szirbik Miklós Egyesület elnöke, amikor azt kérdeztük, milyen apropóból szervezték meg a tegnapi Ford-karavánt.



A nyughelyet mostanra felújították, a családra való emlékezést pedig megtoldották azzal, hogy veterán járművekkel, köztük a Galamb Józsefhez köthető Ford T-modellekkel tesznek egy kört a városban, felkeresve a Galamb család történetéhez köthető emlékhelyeket.



Ilyen volt a főtéri mellszobor, ahol Szikszai Zsuzsanna múzeumigazgató beszédet mondott, Farkas Éva Erzsébet polgármester és Czirbus Gábor alpolgármester koszorúzott, vagy például a családi sírhely, illetve az egykori Ford-lerakat épülete. Azt már a helyi veteránjármű-egyesület elnöke, Szilágyi László mondta el, hogy maga a karaván is egyfajta múltidézés volt, hiszen amikor a múlt század húszas éveiben a Galamb család közreműködésével Magyarországon forgalmazni kezdték a Ford járműveket, ezeket országjáró karavánnal népszerűsítették.



Az emléknap a Galamb József nevét viselő szakgimnáziumban ért véget, ahol átadták a felújított, kibővített mikroszaporító labort. Horváth Zoltán igazgató elmondta, hogy erre két terem összenyitásával, átalakításával összesen 10 millió forintot költöttek. Ebben a mezőgazdász diákok a gyakorlatban megtanulhatják, hogyan kell a növényeket százszázalékos örökítéssel szaporítani, egyúttal az ehhez szükséges vizsgálatok elvégzését is el tudják sajátítani. A labor – bár akkreditációval nem rendelkezik – ráadásként a helyi gazdáknak is segítséget tud nyújtani.