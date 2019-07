A Zöld Házba jön Szentpéteri Csilla

Tavaly nagy sikere volt Makón az Életrevalók első nyári táborának, ahol gyerekeket az életre nevelik: miközben szórakoztató programokon is részt vehetnek, ki kell próbálniuk például a bolti bevásárlást, a hivatali ügyintézést, megismerkednek a rendvédelmi szervek tevékenységével és a természetvédelem fontosságát is megérthetik.

A tábort Szentpéteri Csilla, makói születésű, nemzetközi hírű zongoraművész és Nadobán Zsuzsanna, a Makói Általános Iskola pedagógusa találta ki, s ők is vezetik.



Már az idei tábor is elindult, telt házzal. A mostaninak az lesz az érdekessége, hogy a hónap végén Szentpéteri Csilla egy zenei kurzust is vezet. Ez utóbbinak a Maros-parti Zöld Ház ad majd otthont, ami az egykori makói ifjúsági tábor helyén áll, ezért a művésznőben kedves diákkori emlékeket is ébresztett.



– Itt a természetben vagyunk, így minden foglalkozás után lesz lehetőségünk különböző sportokra, számháborúzásra, sőt a Maros-parti strandra is átmehetünk – mondta.



A kurzuson bármilyen hangszerrel részt vehetnek a gyerekek, sőt rajzolni, festeni is fognak a zene ihletésére – a lényeg a muzsika öröme. Szentpéteri Csilla természetesen zongorázni fog.



Az, hogy miként kerül fel a hangszer a három emelet magas Zöld Házba, egyelőre még rejtély – nekünk mindenesetre azt ígérte, valahogyan mindenképp megoldják a dolgot.