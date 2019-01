Adományt osztottak a máltaisok: 3 faluba vitt tartós élelmiszereket

– Decemberben a nagyáruházakban szerveztünk adománygyűjtést. Ez egytonnányi eredményt hozott, és olyan jól sikerült, hogy a karácsonyi ajándékosztáson kívül még most is tudtunk tartós élelmiszert hozni a rászorulóknak – mondta Kómár Mátyás , a Máltai Szeretetszolgálat makói szervezetének elnöke.A felajánlóktól kapott adományokat – főként tartós élelmiszereket: cukrot, konzervet, édességet, illetve a makói gazdáktól származó lisztet – a karitatív szervezet munkatársai csomagokba rakták. Ezeket kedd délelőtt három községben, Apátfalván, Magyarcsanádon és Nagylakon osztották ki. Minden faluba 10-10 csomag jutott.Magyarcsanádon ezeket a polgármesteri hivatalban adták át – az érintettek, mint tapasztaltuk, hálásan fogadták az adományokat. A falu első embere, Farkas János azt mondta, ez nagy segítség a másfél ezres lélekszámú községnek, hiszen a hivatalban rendszeresen támogatásért jelentkező családok száma nagyjából 30. Azt, hogy közülük ki kapjon a csomagokból, a hivatal munkatársai annak alapján döntötték el, hol van a legtöbb gyerek. A polgármester azt is elmondta, az önkormányzat tüzelővel, illetve anyagi támogatással segíti a nehéz helyzetben lévőket – az igénylők száma azonban szerencsére csökken, mert egyre többen el tudnak helyezkedni.