Ami itt tart, ami megtart - városnapi fotókiállítás nyílt Makón

14 alkotó nevezett be 30 képpel az Ami itt tart, ami megtart mottóval megrendezett makói fotópályázatra – a pályamunkákból rendezett kiállítást csütörtök délután nyitotta meg a Hagymaházban Dömötör Mihály fotóművész. A fényképek többsége táj- és épületfotó, de vannak életképek is.A megnyitón Dömötör többek között arról beszélt, hogy egy olyan kisvárosban, mint Makó, szinte mindenki ismer mindenkit, és ennek is van megtartó ereje – ugyanúgy, mint a varázslatos Maros-parti tájnak vagy például a hangulatos tereknek. A pályázat első díját Deák József nyerte el, a második Borka Péter, a harmadik Lóczi Gábor lett – emellett több különdíjat és dicséretet is kiosztottak.A kiállítás június 6-áig tekinthető meg a Hagymaház aulájában.