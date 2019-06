Amíg zárva voltak, nem kell bérleti díjat fizetniük

Fotó: Szabó Imre

Makón egészen tavaszig tartott a belváros jellegzetes épületegyüttesének, a Csipkesornak az alsó szinti felújítása. Miközben a homlokzat hőszigetelést kapott és kicserélték az ajtókat-ablakokat, illetve az üzletsor teraszt kapott, előtte pedig új járda és kerékpárút épült, az energiatakarékosság jegyében belső felújítás is volt. Burkoltak, festettek, korszerűsítették az áramellátást és a fűtési rendszert, illetve a vizes­blokkokat. A munka összesen 12, önkormányzati bérleményként számon tartott üzlethelyiséget érintett – olyan nagy méretű bolt is volt, amit a könnyebb bérbe adás érdekében kisebb részekre kellett osztani.Összességében közel 1500 négyzetméternyi helyiség újult meg, többnyire úgy, hogy közben a bérlőknek be sem kellett zárniuk. Kivételt ez alól 4 üzlet jelentett, amelyek 17–38 napos időtartamon át nem fogadhatták vevőiket. Az előterjesztés szerint ezen üzletek bérlőinek erre az időszakra, plusz a ki-bepakolás egy-egy napjára a város elengedi a szerződésben megállapított bérleti díjat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a bérlők 9 ezer és 370 ezer forint közötti kedvezményt kapnak, függően attól, hogy mekkora összegű a bérleti díj.A Csipkesort hivatalosan a jövő hét szerdán adják át.