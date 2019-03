Amit most kapnak, az nem csak élelmiszerre váltható be - Osztják a húsvéti utalványt Makón

– A megszűnt Erzsébet-utalvány helyett idén Edenred-utalványban kapják meg a 70. évüket betöltött makóiak a szokásos 10 ezer forintot húsvét előtt – tudtuk meg tegnap Ákosi Ádámtól, a makói polgármesteri hivatal hatósági osztályának vezetőjétől. Ezekből nemcsak élelmiszert, hanem sok egyéb terméket is lehet vásárolni. Az utalványok kikézbesítése március 15-e után indul – hangzott el.



Korábban megírtuk, a makói önkormányzat először 2016-ban osztott a 70 év felettieknek a tisztelet és megbecsülés jeleként utalványt – abban az évben csak karácsony előtt, 5000 forint értékben. A képviselő-testület a következő évben döntött úgy, hogy ennek összegét megduplázza, sőt húsvét előtt is kapnak ugyanilyet az érintettek. Ezeket minden körzetben a helyi képviselő viszi házhoz – akit nem találnak otthon, az később a városházán veheti át. Ez most is így lesz: aki április 23-áig nem kapta meg, ezt követően május 31-éig veheti át a hivatalban személyesen, vagy meghatalmazottja segítségével.



Az utalványosztást beharangozó sajtótájékoztatón ott volt az egyéni körzetben megválasztott képviselők egyike, Sánta Sándor is. Ő azt mondta, választókerületében összesen 304-en kapnak ilyen utalványt – azokhoz is eljuttatja, akik időközben idősotthonba kerültek. Azt is hozzátette, öt segítőt kapott a városházáról a feladat teljesítéséhez.