Annyira mérges volt, hogy felgyújtotta a kiszombori templomkaput

A vádlott azt mondta, ő szkíta-magyar őskeresztény, a sapkáján lévő embléma pedig egy andráskereszt.

Fotó: Szabó Imre

– Azért tettem, mert haragudtam a katolikus szektára, meg a plébánosra, mert eljárt édesanyámhoz, amikor nem voltam otthon – mondta előkészítő tárgyalása előtt lapunknak az a férfi, aki két éve egy éjszaka felgyújtotta a kiszombori templom két oldalsó bejáratát. Mint annak idején beszámoltunk róla, az akkor 36 éves férfi éjjel fél 12 előtt az ajtónál egy zsák hulladékot – összegyűjtött pelenkákat – helyezett el, majd meggyújtotta. Miután a rendőrök előállították, beismerő vallomást tett (2017. július 23.: Templomot rongált).A. A. hozzájárult, hogy lefotózzuk és azt is elmondta, hogy agyvérzéses édesanyját ápolja napi 24 órában – ő is ott volt, kerekesszékben. Az már a makói járásbíróságon tartott tárgyaláson derült ki a férfiról, hogy nincs semmilyen végzettsége és korábban volt büntetve csalás, garázdaság, embercsempészet és adócsalás miatt. Az ügyészség most visszaesőként, nagyobb értékre elkövetett rongálás miatt emelt ellene vádat. A kér a szakértői becslés szerint összesen 993 ezer forint.A férfi az előkészítő tárgyaláson nem mondott le az ügy megtárgyalásáról, de ismét elismerte tettét – azt azonban hozzátette, szándékában állt a kárt megtéríteni, csak nem tudta elérni a plébánost. A legérdekesebb pillanat az volt, amikor az ügyésznek, illetve a bírónak átnyújtott egy Udvarias értesítés című írást, amely megkérdőjelezi az ügyészség és a bíróság joghatóságát. A bíró ezt átvette tőle, de nem írta alá, hanem a per irataihoz csatolta. Miután elolvasta, azt mondta, ami benne áll, az nem tartozik az ügyhöz, az egy politikai nyilatkozat.Az előkészítő ülés végén az ügyész fenntartotta a vádindítványt, a bíró pedig javasolta, hogy a vádlottról készüljön elmeszakértői vélemény – ezt az ügyész is elfogadta. Tárgyalásnapot a szakvélemény elkészülte után tűznek ki. A vádlott pedig kirendelt védőt kért.