Apátfalvának sportcsarnokot hozott 2018

– Az elmúlt év gazdag volt fejlesztésekben – vont mérleget 2018-ról Apátfalva polgármestere, Szekeres Ferenc. A legfontosabb, hogy nemzetközi futsalmérkőzések rendezésére is alkalmas sportcsarnok épült Apátfalván. A 938 millió forintos beruházást április 6-án adták át, és azóta is maximálisan kihasznált a létesítmény. Hozzáteszi: a sportpálya is épül, az 55 millió forintos beruházást idén nyáron adják át.



Ezenkívül, mint lapunk is megírta, összesen 176 millió forintból a polgármesteri hivatal energetikai felújításával együtt ősszel sikeresen befejeződött a másik négy épületen megkezdett hasonló munka is. Így energiatakarékos, illetve hőszigetelt lett a helyi sportpálya öltözője, a Dózsa György, a Maros és a Rákóczi utcai óvodaépület is.



Bár nem apátfalvi beruházás, de a falut is érinti, hogy tavaly 1,5 milliárdból megkezdődött – és várhatóan idén ősszel fejeződik be – a térségi árvízvédelmi védvonalak fejlesztése. Árvízkapu és mobil szivattyúállás épül a Sámson–Apátfalvi-főcsatornán, ráadásul az előbbihez szilárd utat is építenek, illetve kikotorják a csatornát is.



A falu első embere beszélt a közfoglalkoztatási programról, amelynek sikere elsősorban azon mérhető, hogy egyre kevesebben szorulnak rá – 120-130 ember azért még mindig várja. Tavaly az e célra elnyert 185 millió forintból olyan feladatokra jutott, mint a belvízelvezetés, a belterületi utak karbantartása, földművelés és állattartás, de mű- ködött a varroda, és gyártottak betonelemeket, utcabútorokat ugyancsak. Részt vettek közmunkások a Kereszt, a Nagyköz és a Kossuth utcákban a bel- és csapadékvíz-elvezető hálózat építésében is.



A beruházás 113 ingatlan, mintegy 340 ember otthona előtt oldotta meg az esős időszakok problémáját. Az 56 millió forintos uniós támogatásból épített vízelvezető rendszer hossza összesen 1281 folyóméter.



8,4 milliót kapott tavaly a falu szociális tűzifa vásárlására. Ebből első körben 433 erdei köbmétert szállítottak le, a maradék 43 erdei köbméter idén januárban jutott el az érintettekhez. Ráadásként karácsony előtt több mint 3000 mázsa tűzifát osztottak ki annak a 294 helyi lakosnak, aki igényelte.



A tavaly előkészített és idén megvalósuló további beruházások közül Szekeres kiemelte: Magyarcsanáddal közösen 117,6 milliót fordíthatnak a külterületi úthálózat fejlesztésére, 25 millióból helyi piacot fognak építeni, 9 millióból pedig sportparkot létesítenek, míg az I. világháborús emlékmű felújítására 4,6 milliót nyertek.