Aranyérmes tudatos fogyasztók

Szekeres Krisztián, az intézmény közgazdász tanára, egyben pályázati csoportvezetője lapunknak elmondta, már három éve rendelkeznek a fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címmel, s azóta vesznek részt ilyen témájú versenyeken. Azt 12 csoportos háziversennyel válogatták ki, kik menjenek a mostani versenyre. Ennek döntőjét, mint a gyerekek felkészítőjétől, Kovács Gabriellától megtudtuk, a szerbiai Újvidéken rendezték meg, és ide a délvidéki iskolák csapatain kívül szlovákiai és magyarországi fiatalok is érkeztek. Megtudtuk: másfél hónapnyi felkészülés után a makóiak egy közel 40 oldalas, fogyasztóvédelmi témában megírt szakdolgozatot adtak be, illetve egy hasonló prezentációt mutattak be a zsűrinek, a témákat egymás között felosztva. A Návay csapata utolsóként mérette magát meg, a versenyen azonban elsők lettek. – A hétköznapokban is igyekszünk tudatosan vásárolni, és felülemelkedni a reklámok jelentette befolyásolási kísérleteken – mondta el lapunknak Böngyik Gabriella Dorina.