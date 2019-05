Autószobrot javasolva mérnök Makóra

Medgyesi Pált ez az írországi szobor ihlette meg.

– Érdemes lenne Galamb József születésének két év múlva esedékes 140. évfordulóját valamilyen maradandó alkotással megünnepelni Makón. Az én ötletem egy Ford T-modell-szobor – mondja Medgyesi Pál. A megyei mérnökkamara alapító elnöke régóta szívügyének tekinti a neves makói mérnökök emlékének tiszteletét. Galambét különösen fontosnak tartja, sok cikket írt a témában, előadásokat is tartott, és kezdeményezte 3 emléktábla elhelyezését, illetve hogy a makói múzeumban legyen egy eredeti Ford T-modell.Medgyesinek ez onnan jutott eszébe, hogy egy ismerőse a közelmúltban Írországban, egy Ballinascarty nevű faluban járt, amely Henry Ford édesapjának szülőfaluja. Ott fotózta le a tiszteletére állított, rozsdamentes acélból készült autószobrot, amely egy étterem előtti parkban áll. Az élethű, méretarányos autószobor a turisták kedvence, gyakran fotózzák, sokan úgy is, hogy körbeállják, illetve beleülnek. – Egyfajta szelfipontként is funkcionál – mondja Medgyesi.A makói vízmű egykori igazgatója az ötletet a makói veteránjármű-találkozón már felvetette, azt azonban nem tudja, hivatalos fórumokon foglalkoznak-e a megvalósításával. Ő mindenesetre már helyet is tudna a szobornak: szerinte a főtéren, a szökőkút és az új könyvtár között valahol kellene elhelyezni. S ha ez sikerül, azt is javasolja, hogy az önkormányzat leheljen életet az ugyancsak az ő javaslatára, évekkel ezelőtt alapított Galamb József-díjba, amelyet a műszaki tanulmányok terén tehetséges diákok elismerésére alapítottak, de eddig még egyszer sem adták át.