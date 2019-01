Az építőipar drágulása elvitte Klárafalva tartalékait - Pótolnák azt is, ami száz éve elmaradt

Tavaly két olyan beruházás is megvalósult Klárafalván, amelyre már nagyon vártak. Az önkormányzat uniós és állami pénzből, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) korszerűsíttette a községházát. Új homlokzatot, külső hőszigetelést, a tetejére napelemeket, új, energiatakarékos kazánt kapott, és akadálymentes lett az épület, 16,3 millió forintból. Az egészségházra 30,5 millió forintot nyert Klárafalva. Ugyanilyen külső-belső felújítás, akadálymentesítés, energetikai korszerűsítés zajlott. A kerítés megújult, belső parkoló készült, térköves burkolattal. – Ez aztán többe is került – mondja Fekete József polgármester. – Amikor a terv készült, 2016-os árakon számoltunk, a pályázatot 2017- ben adtuk be. Mire elbírálták, az építőanyagárak és a munkadíjak olyan mértékben emelkedtek, hogy az önkormányzatnak – bár ez 100 százalékban központilag támogatott beruházásnak indult – végül 4 és fél millió saját erőt hozzá kellett tennie. Ezzel a település fölélte a tartalékait. Sajnos nem kaptunk kiegészítő támogatást. Reméljük, ez a helyzet még változik.



Klárafalva konzorciumi tagként részt vesz Deszkkel, Tiszaszigettel és Ferencszállással a közösséget építő, erősítő rendezvények megszervezését segítő, 2021-ig tartó programban. Ebben 3 milliós része van a községnek. Nem látványos attrakciókat, inkább a helyiek bevonásával kiállításokat, más rendezvényeket szerveztek. Szeretnék megíratni még – hozzáértő történésszel – Klárafalva eddigi történetét.



Nyert pályázatot a falu Kübekházával, Ferencszállással, és Tiszaszigettel közösen is, külterületi utak karbantartására. 30 millió forint jutna 4 kilométer hosszú külterületi útvonal felújítására, a karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzésére. Most mégis az irányító hatóság döntésére várnak, mert az élet fölülírta a terveket. A négy település által kiszemelt Belarus típusú traktor a károsanyag-kibocsátása miatt nem felel meg az uniós szabványnak.



– Erre az ügyre még év elején pont kerül. Azt pedig még nem tudjuk, mit hoz 2019 – mondta Fekete József. – 8,5 millió forintra számítunk a faluház energetikai korszerűsítéséhez. A Belügyminisztériumtól legutóbb is nyertünk támogatást járdaépítésre, 5–6 millió forint erejéig. A 43-as főút déli oldalán félig térköves járda épült. A temetőnél a ravatalozó előtti teret is le tudtuk burkolni. Mostani pályázatunkkal 15 milliót nyertünk, ebből a főutcai járdák rendbe tehetők, az egészségház előtt is megtörténik ez a munka. Csatornaburkolás szerepel még a tervben. Egy országos, állami szervezésű beruházás részeként pedig strapabíró szabadtéri sporteszközöket kapunk a pályára.

Klárafalvának van még egy függőben lévő pályázata, régóta. A Kelet- és Közép-Európai Történelem- és Társadalomkutatásért Közalapítványtól várnak segítséget egy I. világháborús emlékműhöz. Ez a térrendezéssel együtt 7 millióba kerülne, a templom előtt. A falubeliek közadakozása révén – hiszen a legtöbb családot érintette a nagy háború – mintegy 700 ezer forint összegyűlt. Száz éve nem volt pénz arra, hogy méltóképp megemlékezzenek az elesettekről. A klárafalviak abban bíznak, most ezt a hiányosságot pótolni tudják.