Az idős kutyáknak kér ajándékot születésnapjára

Nem ajándékot, adományokat kér a születésnapjára: kutyamenhelyet támogatna Baranyi János. Fotó: Szabó Imre

– Amióta külföldön dolgozom, a kezdetektől igyekeztem jótékonykodni – mesélte a mifelénk nem mindennapi ötlet hátteréről ifjabb Baranyi János. Elmondta, 2010-től Bécsben dolgozott 3 évig, és akkor 30 eurót küldött minden hónapban a fizetéséből egy Sierra Leone-i kislány támogatására. Hogy végül mi lett a pártfogoltjával, nem tudja, mert időközben az ausztriai bankszámlája megszűnt. Mindenesetre hangsúlyozza, mindig közel állt hozzá az adományozás, a jótékonykodás. Időközben Nyugat-Európa szinte mindegyik országában dolgozott már.A mostani jótékonysági gyűjtést közösségi oldalán hirdette meg néhány héttel ezelőtt. Érdekes, hogy ezen nem magyar nevével, hanem Jason Bryanként szerepel – mint mondja, azért, mert amikor a közösségi oldal tagja lett, épp Írországban dolgozott, és azt akarta, hogy az ottani ismerősei könnyen megtalálják. Jelenleg épp Németországban, a német–francia–svájci határ közelében dolgozik egy építkezésen gépésztechnikusként – egyébként hétféle végzettsége van.Azért épp egy kutyamenhelyet jelölt meg kedvezményezettként, mert gyermekkora óta rajong a kutyákért. Most is van neki kettő – nem az, akivel a fotón látható, hanem két németjuhász. Magyarországra öthetente látogat, mi is egy ilyen alkalommal beszéltünk vele személyesen. A lehetőséget a születésnapi jótékonykodásra a Facebook ajánlotta neki. A gyűjtés célja egy idős kutyákat befogadó külföldi állatmenhely támogatása.– Olyan idős ebekről van szó, akiknek a gazdája elhunyt, és egyedül maradtak, nincs esélyük új családhoz kerülni. Az Old Friends Senior Dog Sanctuary méltó körülményeket biztosít nekik utolsó napjaikra – mondja.Az adománygyűjtés kitűzött célja 200 euró, ennyit lenne jó összegyűjteni János 50. születésnapjára, amely március 10-én lesz. Persze, ha kevesebb pénz jön össze, azt is megkapja a menhely. Az adományozás sikerét egyébként nyomon lehet követni a felhívás oldalán.