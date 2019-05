Az önkényes foglalók miatt végül a környék lakói járhatnak rosszul - Levágták a parkolók lakatjait Makón

Így néznek ki a lakattal felszerelt makói parkolásgátlók – kérdés, meddig maradnak a helyükön. Fotó: Szabó Imre

– Mit hallott, megmaradnak a parkolóink? – kérdezte egy idősebb férfi tegnap a makói Makovecz téren, ahol épp a lakók autóinak fenntartott helyeket, illetve az ezeket biztosító parkolásgátlókat fotóztuk. Megírtuk: először a Makovecz téren 2015 végén 10 ilyen eszközt szereltek fel, majd 2016 őszén a Szegedi utcán 7-et. Mindkét helyen a lakók kérték, azért, mert a Hagymatikumhoz érkező vendégek gyakran elfoglalták az összes helyet, így ők, illetve vendégeik pedig már nem tudtak hova beállni.A körzet önkormányzati képviselője, Czirbus Gábor alpolgármester akkor lapunknak azt mondta, a szerkezetekhez tartozó lakatok kulcsait a lakók között osztották szét, a költségeket pedig teljes egészében az önkormányzat vállalta magára. A lakók örömmel fogadták, hogy a városháza teljesítette a kérésüket, és egészen mostanáig nem volt probléma az új parkolási renddel – olyannyira népszerű lett, hogy más lakóközösségek is fontolgatni kezdték, hogy hasonló kéréssel állnak elő.A lakók számára fenntartott makói parkolóhelyek megmaradása az utóbbi hetekben azért vált kérdésessé, mert a lapunk által alapított, jelenleg 9558 tagot számláló Makón élek nevű Facebook-csoport egyik bejegyzésének tanúsága szerint több alkalommal előfordult, hogy valaki levágta az önkormányzat által biztosított lakatot, majd a helyet saját kocsijával foglalta el. Sőt az is, hogy az illető a régi helyett új lakatot szerelt fel a parkolásgátló szerkezetre.Tegnap megnéztük mindkét parkolót. A Szegedi utcaiban egy olyan szerkezetet láttunk, amelyen nem az eredeti lakat volt, a Makovecz téren szintén – ráadásként ott egy olyat is, amiről hiányzott a lakat. Czirbus Gábor most azt mondta lapunknak, az önkormányzat nem vizsgálta, ki foglalhatta el önhatalmúlag a kérdéses parkolóhelyeket, az azonban logikusnak látszik, hogy a tettes ugyancsak valahol a közelben lakik. – Hamarosan újra lakattal látjuk el a megrongált szerkezeteket, de ha tovább folytatódnak a lakatlevágások, az önkormányzat kénytelen lesz megszüntetni a lakóknak fenntartott helyeket – mondta az alpolgármester.