Az új, Makovecz Imre által tervezett makói épület májusban nyílik meg: már készül a könyvtár a visszaköltözésre

A könyvtárosok már nagyon várják a költözködést. Fotó: Szabó Imre

A jelenleg átmeneti helyen működő makói József Attila Könyvtár munkatársai a napokban már megnézték a csaknem elkészült új könyvtárépületet a Deák Ferenc utcában – azért, hogy kitalálhassák, mi hol és hogyan lesz elhelyezve. Szikszai Zsuzsanna igazgatótól megtudtuk, már folyik a visszaköltözés előkészítése, a raktáron lévő állomány portalanítása, rendezése.Ez igen nagy munka lesz, de egy hasonlón már túl vannak a könyvtárosok, hiszen az 1969-ben emelt régi épületből ki kellett költözniük, mielőtt azt 2017 januárjában elkezdték bontani. A makói könyvtárnak közel 100 ezer kötete van, dolgozója viszont a közfoglalkoztatottakkal együtt is csak 10, ezért önkormányzati segítségre, sőt önkéntesekre is számítanak majd. Érdekes egyébként, hogy az új épületben a köteteket nem a megszokott ábécérendben, hanem a korszerű igényekhez igazodva tematikusan helyezik majd el.Megírtuk, az 1600 négyzetméteres és kétszintes épületegyüttes Makovecz Imre Kossuth-díjas építész tervei alapján épül a Deák Ferenc utcában. A beruházásra, amelynek része a Deák Ferenc utca és környékének felújítása is, 2,6 milliárdot fordít a város központi támogatásból. Az alapkövet két évvel ezelőtt tették le, azóta dolgoznak a területen. Ez a könyvtárépületben már a finisnél tart, a belső munkák folynak. Az új könyvtár megnyitása májusban, a városnapon várható – addig a könyvbarátok továbbra is a Szent János térre járhatnak olvasgatni, kölcsönözni.