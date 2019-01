Az új út magasabban futott, mint a régi bekötő - de most már kijutnak a tanyájukról autóval is Ludányiék

Az ötvencentis szintkülönbség, pláne a mostani, sáros időben elzárja Ludányiékat az úttól.

Fotó: Frank Yvette

Bár Nagylak polgármestere, Locskai Zoltán a jövő hétre ígérte, már péntekre sikerült megoldani a Nagylak és Csanádpalota közt, egy tanyán élő házaspár, Ludányiék közlekedési gondját. Megírtuk: a Palotáról Nagylakon át vivő elkerülő út építése miatt Ludányiék hetek óta nem tudtak kocsival kijutni otthonukból, mert az új út jó fél méterrel feljebb épült, mint a tanyájukhoz vezető bekötőút, és hiányzott a kettő közti átkötés. Csütörtökön a helyszínen hoztuk össze a panaszos Ludányi Jánost és Nagylak első emberét. Bár az idős házaspár hivatalosan nem nagylaki lakos, és a feljáró sem tartozott az önkormányzat kezelésébe, Locskai Zoltán közbenjárt a kivitelező cégnél – ennek köszönhetően készült el az enyhe szögben lejtő, autóval is jól járható, zúzottköves átkötés. Ludányiék hálásak lapunknak, a polgármesternek és a társaságnak is.– A feleségemet nemrég műtötték, orvoshoz kellene vinni, de mi sem tudunk a tanyáról kijutni a főútra, és más se tud hozzánk bejönni – panaszolta Ludányi János. Az idős házaspár tanyája az úttól nagyjából egy kilométerre van, és mint a férfi mondja, legalább huszonöt éve ezen a bekötőúton keresztül jártak kocsival. Ez most azért nem lehetséges, mert épülőben van a nagylaki elkerülő út, és az új út jó ötven centivel magasabban fekszik, mint a bekötő, és a kettő közti szintkülönbséget nem hidalták át.Ludányi Jánosék tanyája ténylegesen Nagylakhoz van közelebb, de közigazgatásilag Csanádpalotához tartozik. Ezért a kisváros alpolgármesterét, Perneki Lászlót keresték meg jó három hete, amikor előállt a lehetetlen helyzet.Ő a nagylaki polgármestert, Locskai Zoltánt kérte meg, hogy segítsen a megoldásban, az útépítés kivitelezőjével ugyanis ő áll kapcsolatban. Ám hiába telt-múlt az idő, Ludányiék gondja nem oldódott meg – ezért fordultak végül lapunkhoz.Tegnap kimentünk a helyszínre, és jött velünk Nagylak első embere is. Ludányi úr a bekötőút és az új út találkozásánál fogadott minket, így rögtön láthattuk, miért aggódik. Mindjárt vita is kialakult kettejük között, Locskai ugyanis azt mondta, a kivitelezőtől úgy tudja, ez a bekötőút a tervrajzokon nem szerepel, hivatalosan nem is létezik, a tanyán lakó férfi szerint viszont szerepel a földhivatali nyilvántartásban. Abban viszont megegyeztek, hogy bármi is a jogi helyzet, valamiképp biztosítani kell az átjárást.– Tárgyaltam a kivitelező céggel, és ennek alapján azt tudom ígérni, hogy a jövő héten megoldódik a probléma– mondta Locskai. Korábban azért nem tudtak tenni semmit, mert előbb az elkerülő padkájának kellett elkészülnie. A polgármester azt is felajánlotta, hogy ha addig sürgősen kell ki- vagy bejutniuk, az önkormányzat egy terepen is közlekedő munkagéppel áll rendelkezésükre.